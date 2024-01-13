Відмовтесь від ілюзій та діліться ресурсами: гороскоп Таро на 2024 рік від відомої провидиці

Багато українців звикли довіряти передбаченням, які зорі передають через відому астрологиню Анжелу Перл.

В інших країнах є свої «віщуни», які користуються популярністю, приймають участь у «битвах екстрасенсів» та охоче діляться передбаченнями. Одна з них — Вікторія Райдос, яка любить влітку проводити час на березі Балтійського моря.

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В своєму блозі вона поділилася з шанувальниками результатами розкладу карт Таро, який зробила днями.

Овен (21 березня — 19 квітня)

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Для Овнів, за словами Вікторії Райдос, настає рік набуття відносин у різних сферах життя. Це може бути як шлюб, так і ділові чи дружні зв'язки. Овни матимуть можливість розширити свою зону впливу та розвиватися. Також зірки обіцяють Овнам усвідомлення важливості особистих кордонів.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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Для Тельців 2024 обіцяє бути часом боротьби з внутрішніми страхами. Вікторія радить їм сказати «так» на всі пропозиції та прийняти виклики долі. Це рік, коли Тельцям слід долати страхи, знаходити ресурси та переглядати своє ставлення до себе. У матеріальному плані відкриваються шанси на успіх.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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Близнюки стикаються з переломним роком, де прощання зі старим відкриває шлях до нового. Вікторія Райдос обіцяє, що до кінця 2024 року Близнюки стануть абсолютно новими людьми, а можливості для самопрезентації будуть настільки значними, що це стане ключем до успіху.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків 2024 вимагає особливої уважності і спостережливості. Астролог попереджає про можливість обману та маніпуляцій, особливо у фінансовій сфері. Рік ставить акцент на служінні, наголошуючи на важливості встановлення мети та дотримання її. Райдос також застерігає від спроб деяких людей зламати вашу ідентичність.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам обіцяють успішний рік у фінансовому плані, але Вікторія застерігає від надмірних фізичних навантажень, які можуть виявитися несприятливими для здоров'я. Рекомендація: спрямувати фінансові зусилля на підтримку сім'ї.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Езотерик радить Дівам стежити за здоров'ям цього року та попереджає про можливе загострення хронічних захворювань. Рік також позначений придбанням нерухомості та перебуванням опори. Для Дів 2024 обіцяє багато навчання та застосування нових навичок, а також визначення свого призначення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів 2024 рік — час радості та веселощів. Вікторія радить їм підходити до життя з легкістю та грайливістю, що стане прикладом для багатьох. Однак вона попереджає, що не можна опускатись до аморальних вчинків.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

2024 відкриває перед Скорпіонами можливість вийти з застою та глухого кута. Важливо не боятися рухатися вперед та приймати несподівану підтримку. Вікторія Райдос застерігає від заздрості жінок, радить бути уважними до порад, не витрачати своєї енергії даремно.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Представникам цього войовничого знака Вікторія Райдос радить не метушитися та відмовитися від ілюзій. У 2024 році для них важливо поставити конкретні цілі, уникати розсіювання енергії та дивитися на себе реалістично. Суєта може призвести до розладу планів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козерогів настає рік потужного духовного розвитку. Важливо бачити речі такими, якими вони є, і спрямовувати енергію в потрібне русло. Вікторія радить ділитися ресурсами та допомагати нужденним. Козероги будуть привабливими у сексуальному плані, і це може стати одним із напрямків енергії.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв 2024 рік — час повернення плодів за їхню працю. Вікторія радить ігнорувати сумніви та йти вперед, не даючи собі блокуватись. У цей рік перед Водоліями відкриваються всі дороги, і вони повинні просто прямувати своїм шляхом.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб 2024 стане першим щаблем на шляху до реалізації їх планів. Важливо бути жадібними до своєї енергії та звертати увагу на цілі. Вікторія попереджає необхідність тримати кордони, особливо з чоловіками, і не піддаватися емоційним рішенням.

Нагадаємо, що цими вихідними обов'язково повинно пощастити багатьом українцям, особливо — шанувальникам Меловіна та Тіни Кароль.

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