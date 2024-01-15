Третій понеділок року, 15 січня, обіцяє бути продуктивним і сприятливим для роботи днем, вважають астрологи.

В той же час важливі зустрічі сьогодні рекомендується проводити у першій половині дня, а при прийнятті важливих рішень покладатись на свою інтуїцію, радить відома астрологиня Анжела Перл.

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Але почати день, вважають астрологи, краще з доброї посмішки.

Овен

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Сприятливий час для вирішення особистих проблем. Важливими стають турботи про сім'ю та оточуючих. Можливі покупки речей для облаштування житла чи робочого місця. Проте слід обережно розпоряджатися фінансами і правильно планувати затрати. Зустрічі та переговори завершаться успіхом, а особисті стосунки будуть гармонійними. Можлива поява у вашому житті нових шанувальників.

Телець

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У вас настає період рішучих кроків до своєї мети, але при цьому вам не варто бути надто цинічними у методах. Працьовитість принесе користь, але агресивність може бути покарана. Сьогодні вам важливо вміти чекати і давати речам статися самими собою, без нервозності та переживань. Спокій та зважені рішення допоможуть зробити день вдалим. Ключове значення буде мати управління негативними емоціями.

Близнюки

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День може бути складним, тому краще заздалегідь розпланувати вільний час та уникнути зайвої емоційності. Варто слідкувати за здоров'ям — можливо навіть варто взяти вихідний. Ключем до успішного завершення дня стане уміння справлятися з несподіваними завданнями. Якщо вам вдасться витримати всі випробовування, то під вечір можуть прийти гарні новини та статися приємні сюрпризи.

Рак

Понеділок може стати для вас сприятливим періодом для кар'єрного росту, але при умові, що ви не будете нав'язувати іншим своєї точки зору. Крім того, сьогодні у вас буде стан підвищеної емоційності, що може приводити до погіршення стосунків з колегами. В той же час ви зможете планувати романтичні побачення, вони будуть вдалими.

Лев

Для Левів день обіцяє бути спокійним і рівним. Зустрічі з друзями та побудова планів на майбутнє будуть особливо корисними. Підтримка від друзів додасть впевненості. Важливо чекати на сприятливий момент для здійснення планів, а наприкінці дня на Львів чекають приємні сюрпризи.

Діва

Від Дів день вимагає серйозного ставлення до справ, оскільки легковажність може призвести до проблем. Висока самовпевненість може зіграти злий жарт, тому важливо перевіряти інформацію та результати робіт. Фінансові питання також потребують обережності, тому вам сьогодні не варто ризикувати.

Терези

Для Терезів день обіцяє бути плідним, ви можете з легкістю братися за складні завдання. Ваш ентузіазм може заразити оточуючих, а у взаємовигідного співробітництва є всі шанси перерости в романтичну історію. Прислухайтесь до інтуїції, це допоможе досягти успіху в різних сферах.

Скорпіон

Вам сьогодні слід звертати увагу на підказки долі та прислухатися до думок близьких. Підтримка друзів і колег допоможе вирішувати проблеми, уникаючи негативного впливу недоброзичливців. Тому можете сміливо укладати угоди та назначати романтичні побачення — успіх в цих сферах вам буде гарантовано.

Стрілець

Для Стрільців 15 січня — час напруженої активності. Від вас будуть вимагати досягнення конкретних результатів, тому сьогодні не варто відволікатись на пусту балаканину та порожні справи. Якщо ви докладе всіх зусиль, то у вас з'являться потрібні сили і енергія, а результати дня будуть досить плідними. У вас можуть з'явитися нові джерела доходів, але фінансова ситуація поки що залишається досить гострою.

Козеріг

Козерогам важливо припинити покладатися на ілюзії та почати довіряти своїм силам. Успіх приходить лише через власні зусилля. Вміння правильно розставити пріоритети допоможе встигнути виконати все на роботі та у особистій сфері. Крім того, на вас сьогодні чекають приємні сюрпризи, і зробивши приємне близькій людині, ви отримають масу позитивних емоцій. Для День підходить для покупок, і варто чекати на приємні новини.

Водолій

Песимістичний настрій може відволікати Водоліїв від важливих моментів. Важливо не занурюватись у негатив, щоб уникнути депресії. Вашим пріоритетом сьогодні повинен стати порядок у фінансах. Якщо ви проявити рішучість на роботі та вдома, то це додасть вам привабливості, а згодом підтримка оточуючих допоможе реалізувати ідеї.

Риби

Риби цього дня зможуть упоратися з будь-якими завданнями, застосовуючи оригінальні рішення. Багато хто з вас може сьогодні очікувати на перспективні пропозиції від нових партнерів. Важливо не виявляти захоплення одразу, а уважно оцінювати всі ризики. Також цей період сприяє започаткуванню нових відносин. В той же час сімейним Рибам варто бути обережними із власними бажаннями.

На відміну від зірок, погода не обіцяє українцям ніяких потрясінь. За прогнозами синоптиків, у західних і північних областях місцями невеликий сніг. У східній та південно-східній частинах помірний сніг. На решті території без опадів, прогнозують фахівці Укргідрометцентру.

Синоптична карта на 15 січня

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний зі швидкістю 7−12 м/с. На заході України місцями пориви до 15−20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: вдень від 0 до -2, вночі -3 -5 градусів;

на сході: вдень 0 +3, а вночі -5 -8 градусів;

на півдні: вдень від +3 до +5, вночі -4 -6 градусів;

на заході: вдень від +1 до -1, а вночі -3 -5 градусів;

у центрі: вдень 0 +2, вночі від -5 до -8 градусів.

У столиці сьогодні хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах міста ожеледиця.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7−12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде від 0 до -2 градусів, а вночі -3 -5.

Тому сьогодні у кожного буде добра нагода не відволікатися на зайві речі та справи, а подумати про майбутнє, про яке розповіла відома балтійська провидиця.

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