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Неякісна підробка: росіяни запустили в мережі фейк із «розстрілом» співробітника ТЦК, який приніс повістку (відео)

18:32 16 січня 2024
Фейк

Російські окупанти продовжують поширювати фейки про Україну. Ворожі TG-канали поширюють відео від імені Національної поліції України, на якому невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Там зазначили, що поширюване відео — неякісно зрежисований фейк російських пропагандистів.

«На відео не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї; напис на жилеті учасника інциденту нерозбірливий, до того ж працівники ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків ходять у камуфляжному одязі та без світловідбивних жилетів; а „водяний знак“ на відео — підробка під вотремарку НПУ та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео», — йдеться у повідомленні.

В Центрі протидії дезінформації закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

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Як писали «ФАКТИ», днями Служба безпеки України викрила у Миколаєві ще одну зрадницю, яка працювала на росію. Жінка придумувала антиукраїнські фейки для проросійських Телеграм-каналів.

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