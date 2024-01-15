Придумувала антиукраїнські фейки для проросійських Телеграм-каналів: у Миколаєві СБУ затримала поплічницю окупантів

Служба безпеки викрила у Миколаєві ще одну зрадницю, яка працювала на росію. Жінка поширювала в інтернеті провокативні матеріали на користь країни-агресора.

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За даними спецслужби, на замовлення окупантів зловмисниця власноруч готувала фейкові дописи, в яких вихваляла агресивну політику кремля та дискредитувала командування Сил оборони України.

У таких публікаціях фігурантка намагалась максимально героїзувати російських окупантів і дезінформувати читачів про бойову обстановку на фронті та суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Підготовлені статті вона дистанційно погоджувала зі своїм куратором з гру, а потім «розганяла» їх через мережу спеціально створених Телеграм-каналів.

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Загальна аудиторія таких інтернет-ресурсів становила понад 50 тисяч користувачів, які майже щодня отримували нову «порцію» фейків від ворожої пропагандистки.

У такий спосіб агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у прифронтовому регіоні України.

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Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та затримали її у власному помешканні.

За даними слідства, прихильницею ворога виявилась 42-річна місцева фрілансерка, яка ще до початку повномасштабного вторгнення рф готувала «замовні» дописи для проросійських політсил.

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Таким чином вона потрапила у поле зору спецслужб рф, яка влітку 2023 року дистанційно залучила жінку до співпраці.

Для виконання завдань російського гру фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» у контексті вихваляння рашистів та дискредитації українських захисників.

Для маскування злочинних дій вона періодично змінювала нік-нейм та зображення у профілі, а також використовувала проксі-сервер для анонімізації.

За кожну публікацію зловмисниця отримувала з росії грошову «винагороду».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли «ФАКТИ», СБУ затримала диверсанта-«вагнерівця», який брав участь в операції фсб рф по коригуванню повітряних атак рф по енергетичній інфраструктурі України.

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