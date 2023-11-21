«У росіян чергове загострення»: у МОЗ відреагували на фейк про нестачу ліків в Україні (відео)

Росія, яка веде повномасштабну війну проти України, продовжує поширювати фейки. В Міністерстві охорони здоров’я спростували російський фейк про нестачу ліків в Україні.

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«У росіян чергове загострення. Все ніяк не можуть заспокоїтись, що не вдається розхитати нашу медичну систему. Вже були міфи про біологічні лабораторії, де проводять медичні експерименти над українцями, ширилися фейки про спалахи холери, а ще — про карантин і блокпости по всій країні через „поширення“ гепатиту А. Тепер черговий фейк — в аптеках немає ліків. Така спам-розсилка прийшла на електронні адреси українців. росіяни, звісно, кумедні. Але є частина людей, яка все ж піддається впливу ворожої ІПСО. Офіційно спростовуємо: жодного дефіциту ліків в Україні немає. Українці мають доступ до оригінальних та якісних генеричних лікарських засобів. Всі необхідні препарати наявні як в аптечних мережах, так і в медичних закладах. Окрім того, в медзакладах сформовано запас ліків, який необхідний для якісного та безоплатного лікування пацієнтів. А ще показово, що росіяни, в рамках цієї ж дезінформації радять використовувати „народні“ засоби як заміну препаратам з доказовою ефективністю. Дякуємо. Кращої антиреклами лікування „подорожниками“ годі й уявити», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні змінились правила відпуску «Доступних ліків», а також переселенцям щомісяця почали виплачувати по 500 грн на ліки.

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