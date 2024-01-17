Андрій Соломаха, що є топменеджером каналів Медведчука-Мураєва, запускає новий проєкт

Андрій Соломаха, колишній топменеджер каналу «112 Україна», що належав Віктору Медведчуку, та каналу «Наш», який належав депутату-зраднику Євгену Мураєву, запускає новий проєкт. Про це пише підконтрольний Соломасі Facebook «Телекритик».

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Компанія «Омега ТБ» запускає програму збереження на ринку платного телебачення найдосвідченіших учасників ринку. Про це розповів TV Post заступник директора «Омега ТБ» Андрій Соломаха.

Програма спрямована на нібито підтримку учасників ринку кабельного телебачення.

Сам Соломаха обіймає посаду заступника директора «Омега ТБ».

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Нагадаємо, Андрій Соломаха у 2013 році погорів на хабарі — вимагав 40 тис. доларів за надання ліцензії на супутникове мовлення. Завдяки одіозному судді Родіону Кірєєву вийшов на свободу.

У 2014 році Соломаха працював на телеканал «112 Україна», та допомагав їм отримати та переоформити цифрові ліцензії, що дало змогу проросійському мовнику віщати на всю територію України.

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Пізніше Соломаха працював на каналі «Наш» Євгена Мураєва.

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