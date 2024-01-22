Близнюкам краще не ризикувати, а Скорпіонам варто триматися подалі від керівництва: гороскоп на 22 січня 2024 року

Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень, вважають, що енергія дня 22 січня активізує емоційну сферу. В цей день люди стануть надмірно недовірливими та вразливими. Астрологи радять у цей день висловлювати подяку один одному і робити добрі справи ближньому. Вони застерігають людей від почуття жалості до самого себе. 22 січня це почуття виявиться деструктивним та до добра не доведе.

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Зірки підказують, що будь-яка розпочата сьогодні справа дасть результати, прямо протилежні бажаним, тому 22 січня краще за нові справи не братися.

Овен

Не відвертайтеся від проблем, будьте чесними самі із собою, інакше можна опинитися в неприємній ситуації. У першій половині дня добре зайнятися найскладнішими і найнеприємнішими справами. Однак діяти Овнам треба перевіреними способами, не ризикувати і не експериментувати, інформує Ukr.Media.

Телець

Поспіх цього дня може призвести до помилок і необов'язкових прорахунків. Працюйте у своєму ритмі, займайтеся однією справою, не перемикайте свою увагу на другорядні завдання. Якщо вам незрозумілі мотиви і вчинки близьких людей, відверто поговоріть, висловіть свою думку.

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Близнюки

Можливо, хтось із вашого близького оточення підштовхуватиме вас на ризиковані та сумнівні дії. Зірки радять 22 січня відмовитися від таких заходів і працювати так, як ви звикли. Заплануйте на ранок найскладніші справи: є шанс успішно впоратися з ними і рухатися далі.

Рак

Ваша віра у свої сили й активні дії допоможуть вирішити всі найскладніші справи швидко й успішно. Налаштовуйтеся на плідний день, плануйте завдання, щоб не пропустити нічого важливого. Якщо Раки поділяться своїми ідеями з колегами, то отримають необхідну допомогу і слушну пораду.

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Лев

Приділіть сьогодні більше часу вже розпочатим справам, закінчіть старі проєкти. Зірки не радять Левам братися за щось нове 22 січня. Слід обмежити потік інформації і звертати увагу тільки на те, що стосується безпосередньо вашої роботи або дійсно важливо.

Діва

Прислухайтеся до своєї інтуїції, дійте так, як підказує вам внутрішній голос: тоді вдасться уникнути великих помилок. Незнайомці можуть намагатися використати вас у корисливих цілях, тому не будьте відвертими з усіма підряд, будьте обережними під час зустрічей, більше слухайте.

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Терези

Низький рівень енергії не дасть змоги Терезам активно працювати і вирішувати складні питання. Приділіть увагу рутинній щоденній роботі, закінчіть минулі справи, розберіть документи. Однак вам на думку можуть спасти оригінальні цікаві ідеї, які варто записати і пізніше вигідно використати.

Скорпіон

Сьогодні ви отримаєте багато інформації, серед якої важливо не пропустити дійсно потрібні вам речі й факти. У вашому оточенні можуть бути недоброзичливці: будьте стримані в спілкуванні й не піддавайтеся на провокації. Краще триматися подалі від начальства.

Стрілець

Зірки стверджують, що цього дня доведеться розраховувати тільки на свої сили. Обставини швидко змінюватимуться, а ваші партнери не виконають даних обіцянок. Щоб уникнути зайвої критики, тримайте свої ідеї та плани при собі. Більш плідною буде індивідуальна робота.

Козоріг

За можливості уникайте додаткової відповідальності і не беріть на себе зобов'язань, які складно виконати. Поради оточення сьогодні будуть корисні Козорогам, варто до них прислухатися. 22 січня покладайтеся тільки на свої сили, працюйте на самоті: так ви встигнете зробити більше.

Водолій

День чудово підходить для примирення, пошуку компромісів і врегулювання різних суперечок. Це стосується як ділових контактів, так і особистих стосунків. Приділіть більше часу своїм близьким, проведіть із ними вечір. Інтуїція підкаже Водоліям, що необхідно змінити в житті.

Риби

Зірки обіцяють Рибам вдалий день, коли перед ними можуть відкритися нові цікаві можливості. Рішення сьогодні слід ухвалювати інтуїтивно, прислухаючись до новин, що надходять. Початок нових великих проєктів може обернутися неприємностями; їх краще відкласти.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, кому посміхнеться доля у третій декаді січня.

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