Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень, розповіли, як будуть справи з фінансами в цей період у представників різних знаків зодіаку. Завдяки фінансовому гороскопу вдасться завершити останній повноцінний тиждень січня, перебуваючи на хвилі удачі та позитивних енергій, пише slovofraza.com.

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Овен

Овни можуть використовувати цей вдалий тиждень для шопінгу, відновлення сил та підняття настрою. Однак рекомендується заздалегідь визначити суму витрат, щоб уникнути зайвих витрат. З обережністю та уважністю Овни можуть забезпечити собі фінансову безпеку, вирішивши усі робочі проблеми. Наприкінці січня можливі додаткові доходи та несподівані фінансові надходження.

Телець

Тільцям надасться можливість покращити своє фінансове становище цього тижня. З великою ймовірністю вони зможуть успішно вирішити багато фінансових питань. Тельцям також буде легше знаходити перспективні ділові можливості. Інтуїція у фінансових питаннях може бути корисною для передбачення прибуткових та збиткових справ. Ділові зустрічі можуть приносити користь і важливо підтримувати ясність мислення.

Близнюки

Деяким Близнюкам зміни на краще у фінансовому плані можуть принести знайомства з важливими людьми. Ця зустріч може статися будь-якої миті, тому не варто активно шукати подібні контакти. Для роботи та бізнесу період сприятливий, і можна вільно витрачати кошти на покупки для дому, хобі чи майбутню відпустку.

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Рак

Ракам швидше за все доведеться виділити частину своїх коштів на допомогу близьким, особливо в середині тижня. Не рекомендується обговорювати свої фінансові відносини зі сторонніми, навіть якщо очікується корисна порада. Мабуть, такі розмови для Раків будуть тимчасовою втратою. Астрологи рекомендують самостійно шукати відповіді на питання, що виникають.

Лев

Леви більш схильні до впливу енерговампірів, тому їм краще уникати спілкування з токсичними людьми і не прислухатися до їхньої думки. Проте Леви зможуть швидко подолати паніку чи депресію, що стане початком нового позитивного етапу в роботі. Зневіра та фінансова стагнація поступляться місцем підйому, і гроші почнуть надходити. Головне — берегти те, що вже досягнуто. Для покупок найкраще підійдуть вихідні.

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Діва

Дівам доведеться приділити багато уваги сфері відносин, але важливо не забувати про роботу, справи та покупки. У бізнесі рекомендується дотримуватись розумного підходу, перевіряти якість товарів, терміни придатності та уважно читати інструкції. Зараз не варто ризикувати та робити авантюри. Працьовитість буде винагороджена, і можливо, що вже цього тижня Діви будуть компенсовані Всесвітом.

Терези

Енергія Терезів помітно збільшиться, дозволяючи їм подолати нервозність і набути внутрішньої рівноваги, що зблизить їх з переможною стежкою у фінансових питаннях. Терези зможуть ефективно залагодити свої справи. Проте астрологи рекомендують поки що не ділитися своїми планами з колегами, знайомими та друзями, щоб не розсіювати енергію та мотивацію. Основний наголос можна зробити на кар'єрному зростанні, оскільки Венера подарує додаткові сили та стимули.

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Скорпіон

Скорпіонам з 22 по 28 січня буде легше вирішувати ділові та фінансові завдання. Рекомендується розпочати з тих справ, які потребують негайної уваги. Однак не варто забувати про любовну сферу. Іноді важливо уповільнити темп, приділяючи увагу романтиці та сімейним стосункам. Цього тижня також можлива зміна роботи на більш вигідну, присвяту часу шопінгу без жалості до витрачених годин та грошей.

Стрілець

Стрільцям наприкінці січня рекомендується інвестувати у свій особистий розвиток: отримувати нові знання, записуватись на курси та підвищувати кваліфікацію. Якщо робота пов'язана з інструментами та матеріалами, можна придбати їх. Також актуально вкласти кошти у здоров'я: провести ревізію ліків, за потреби виділити суму на медичні процедури та записатися до лікаря.

Козеріг

Козерогам цього тижня варто переглянути фінансові труднощі, застосовуючи інтелект і креативність там, де працелюбність та завзятість виявляються недостатніми. Важливо уникати хитрощів та обману, а також не перекладати відповідальність за роботу на інших, щоб уникнути втрати фінансів та удачі. Наприкінці тижня слід очікувати приємних змін та зростання бюджету.

Водолій

Водолії, відповідно до позиції зірок, можуть займатися важливими покупками та відповідальними фінансовими питаннями цього тижня. Заробітки будуть зростати, але важливо залишатися реалістичними та пильними при прийнятті рішень про витрату та вкладення. Самокритичність та виваженість у розгляді «за» та «проти» будуть ключовими. Поради від близьких людей також можуть допомогти збільшити доходи та статки.

Риби

Рибам у цей період можна брати активну участь у благодійних проектах, але лише за умови, що їхнє фінансове становище покращується. Важливо уникати крайнощів та не віддавати останнє. У борг слід надавати невеликі суми лише перевіреним людям. Найбільш прибуткові проекти будуть пов'язані з цифрами та обчисленнями. Субота буде найкращим днем для вкладень та покупок, хоча загалом увесь тиждень також надасть гарні можливості.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, кому посміхнеться доля у третій декаді січня.

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