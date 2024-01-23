Унікальна операція: собаці з шістьма лапами ампутували зайві кінцівки

Аріель, шестилапій собаці, яку знайшли покинутою на парковці супермаркету, зробили операцію з видалення зайвих кінцівок. 11-тижневий спанієль потрапив на перші шпальти британських ЗМІ після того, як тварину покинули біля супермаркету у Пембрукширі у вересні, пише ВВС. Те, як ставиться хазяїн до домашнього улюбленця, багато що говорить про людину. Одні лишають напризволяще своїх тварин на вулиці, інші — під час війни десятки кілометрів несуть песика чи кішечку в безпечне місце.

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Аби допомогти песику, люди з всього світу зібрали приблизно 19 тисяч доларів, що дозволило зробити їй операцію. Хірурги змогли врятувати всі чотири «нормальні» кінцівки собаки. Були побоювання, що одну з них також доведеться ампутувати.

Майкі Лолор, засновник і керівник зоозахисної організації Greenacres Rescue додав, що через наявність двох тазостегнових суглобів з одного боку таз Аріель так і не сформувався належним чином.

«У результаті її звичайна задня права лапа практично не мала м’язового тонусу, тож існувала ймовірність, що її також доведеться ампутувати, — пояснив Майкі Лолор. — На щастя, ампутація потрібної кінцівки не знадобилася, вона останнім часом зміцнилася».

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Аріель назвали на честь персонажа діснеївської «Русалоньки», тому що її частково зрощені «додаткові» лапи нагадували хвіст русалки.

Як собака пройде кілька тижнів фізіотерапії та одужання, для неї почнуть шукати постійний дім.

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Раніше повідомлялося, що українські прикордонники не лише захищають свою країну від ворога та допомагають евакуюватися співгромадянам, а й рятують братів наших менших, які опинилися в небезпеці через безперервні військові дії.

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