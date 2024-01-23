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Гроші

Ми не маємо права витрачати гроші на дорожні розв’язки, поки є загроза, що по них будуть їздити росіяни, — Олександр Кацуба

18:07 23 січня 2024
Олександр Кацуба

Реалії третього року повномасштабної війни вимагають від уряду й місцевого самоврядування нарешті повністю відмовитись від непотрібних для перемоги витрат. Про це у своїй колонці пише підприємець і експерт з енергетики Олександр Кацуба.

На думку підприємця, що довше йде війна, то важливіше для країни, для держави, українського бізнесу й громадян мобілізовувати всі ресурси на боротьбу з ворогом. Бо ми не можемо розраховувати, що наші партнери закриють нам усі наші військові й соціальні потреби, забезпечать всією необхідною зброєю, щоб ми могли сконцентруватися виключно на війні та відновленні країни після російських атак.

«Що стосується державного бюджету та місцевих бюджетів, то головним пріоритетом є скорочення тих витрат, які дратують суспільство й зараз просто не потрібні», — підкреслює Кацуба.

Клумби й квіти, зелені насадження, будівництво розв'язок, поточний ремонт у будь-якому вигляді (ремонтувати треба або капітально, або ніяк) — все це має піти у минуле. Те саме стосується витрат державного бюджету — держава має вкладати в медійні проєкти, тільки якщо вони допомагають ЗСУ воювати, вкладати в будівництво доріг, тільки якщо це потрібно для військової логістики чи критичного імпорту та товарного експорту.

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Україна може зекономити ще кілька десятків мільярдів гривень на рік як мінімум у разі оптимізації державних витрат. На думку експерта, це все допоможе Україні ефективніше воювати і перемогти ворога.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії «АЛЬФА ГАЗ».

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Раніше Олександр Кацуба зазначив, що росія вже завдала українській екології шкоди на 75 мільярдів доларів.

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