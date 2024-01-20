Нарешті європейці дійшли висновку, що винуватцем війни є не путін, — Сергій Таран

Відомий політолог Сергій Таран, який раніше розповів про спільні корені війни в Україні та нападу ХАМАС на Ізраїль, поділився думками щодо підготовки Заходу до війни з росією.

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«Захід готується до масштабної війни з росією, і це хороша новина.

Війна може статися будь-коли в наступні 20 років — заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. В свою чергу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країни НАТО через «5−8 років». Найвразливіші до нападу країни Балтики Естонія, Латвія та Литва будують лінії оборони на кордоні з росією та Білоруссю. А Франція, яка навіть у часи Холодної війни намагалася іноді маневрувати між СРСР та США зараз налаштовує свою економіку на масштабне військове виробництво, яке, зокрема, працюватиме на український фронт.

І це все добре тому, що чим краще Захід підготується до війни, тим менше шансів, що вона буде. Росія не воюватиме з тими, хто до цього готовий.

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Холодним душем для Європи стала перспектива обрання Трампа, який не збирається вкладатися у безпеку Європи. І тому в власну безпеку Європа вимушена вкладатися сама.

Але найголовніше, що у масовій свідомості європейців стався справжній кремлівський переворот. Якщо раніше винуватцем війни в уяві європейців був путін, то зараз, попереджаючи про війну на десятки років вперед, європейці наважуються робити висновок, що винувата вся його важко хвора країна… Нарешті", — написав він у Facebook.

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