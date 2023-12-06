Щоб енергетика пройшла війну, держава має сконцентруватися на змінах, — Олександр Кацуба

Наступний рік готує нам багато викликів. Більшість політичних і військових експертів, дипломатів, наших партнерів за кордоном сходяться у думці, що наступний рік буде вирішальним роком війни. Крім безпосередньо війни важливим викликом буде енергетична безпека, від якої залежить працездатність фронту та тилу. Про це пише експерт у сфері енергетики й підприємець Олександр Кацуба.

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Експерт пояснив, що у 2024 році великі капітальні інвестиції у генерацію енергії або у великі проекти з видобутку нафти та газу будуть заблоковані війною. Тому державні зусилля мають зосередитися на розвитку ефективності інституцій, які керують українською енергетикою.

Кацуба пише, що необхідно відновити стандарти корпоративного прозорого управління в НАК «Нафтогаз», впровадити такі стандарти в НАК «Енергоатом» і інших державних компаніях. Крім того, необхідно перезавантажити антимонопольний комітет і антимонопольне регулювання в цілому.

Також Міненерго і Кабмін мають переглянути енергетичну стратегію, а також розробити нормативну базу для широкого впровадження проєктів з енергоощадження. Бо саме енергоощадження скорочує витрати електрики й тепла, дозволяє покращити платіжний баланс і знизити вразливість до російського ракетного терору резюмує експерт.

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Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.

Раніше Олександр Кацуба пояснив, чому треба зменшити роль «Нафтогазу», щоб розвивати видобуток нафти та газу.

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