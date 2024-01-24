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Спорт

У сім'ї 23-разового олімпійського чемпіона народився четвертий син (фото)

11:01 24 січня 2024
Майкл Фелпс із сім&#39;єю

Найтитулованіший спортсмен в історії, 23-разовий олімпійський чемпіон і 26-разовий чемпіон світу, легендарний американський плавець Майкл Фелпс, який свого часу програв заплив білій акулі, вчетверте став батьком. Його дружина Ніколь народила четвертого хлопчика, про що щасливі батьки повідомили лише через тиждень.

«Ми з Ніколь хочемо привітати Ніко Майкла Фелпса, який народився 16 січня. Ми дуже щасливі, що доля подарувала нам четверту дитину. Тепер ми сім'я з шести осіб», — написали подружжя у спільному instagram.

Зазначимо, що абсолютний рекордсмен за кількістю олімпійських нагород (28) та володар кількох світових рекордів зустрів свою нинішню дружину у 2007 році на церемонії вручення нагород ESPY Awards. На той час Ніколь Джонсон була учасницею конкурсів краси та моделлю, яка згодом стала «Міс Каліфорнія» у 2010-му і навіть увійшла до десятки фіналісток конкурсу «Міс США» того ж року. Після кількох років побачень пара побралася 2015-го, а потім зіграла весілля 2016-го.

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Майкл і Ніколь вже виховують 7-річного Бумера, 5-річного Беккета та 4-річного Маверіка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Майкл Фелпс думав про суїцид.

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