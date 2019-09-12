У 23-кратного олимпийского чемпиона родился третий сын (фото)

Спорт

Легендарный американский пловец Майкл Фелпс — единственный в истории 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира, абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград (28) и обладатель нескольких мировых рекордов — третий раз стал отцрм.

Об этом сообщила в соцсети супруга 34-летнего спортсмена, бывшая фотомодель Николь.

«Приветствуем Мэверика Николаса Фелпса, который появился на свет в 36 недель и 2 дня. Наш малыш весит 2,8 кг, его рост — 50 см. Он мгновенно украл наши сердца и привел меня в восторг от мысли, что я мамочка мальчиков. С нетерпением жду путешествия по жизни в окружении моих мужчин», — написала Николь Фелпс в Instagram.

Отметим, что Майкл и Николь Фелпс уже воспитывают двух мальчиков — 3-летнего Бумера и родившегося 12 февраля прошлого года Бекетта.

Счастливая семья Майкла Фелпса

Кстати, у самого титулованного спортсмена в истории, в свое время проигравшего заплыв… белой акуле, 47-й размер стопы, что несколько больше среднего показателя для людей его роста. У Майкла непропорционально короткие ноги и непропорционально длинный торс по сравнению с обычным человеком, а размах его рук составляет 203 см, что на 10 см длиннее его роста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный пловец Майкл Фелпс задумывался о суициде.

Фото Simon Bruty, Instagram



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