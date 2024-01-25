На Львівщині пролунав вибух, є поранені: що сталося (фото)

В Україні почастішали трагічні випадки, які є слідством необережного поводження з боєприпасами, зокрема з бойовими гранатами. Ось і в четвер, 25 січня, близько 6:30 на оперативну лінію 102 поліції Львівської області надійшло повідомлення про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червонограді.

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Інформатор додав, що внаслідок вибуху було травмовано людей, повідомляють правоохоронці в соцмережі.

На місце події негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції.

Вони встановили, що тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років. Вибух же стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за їх словами, вони знайшли.

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Рештки боєприпаса після підриву

Після ушпиталення молодиків було відкрито кримінальне провадження за статею 264 («Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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Під час досудового розслідування, яке триває наразі, правоохоронці встановлюють походження боєприпаса.

Водночас правоохоронці вкотре нагадують та закликають — виявивши небезпечний чи підозрілий предмет, особливо — якщо він ззовні схожий на гранату, міну, артилерійський снаряд чи інший боєприпас, у жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки та не переміщуйте. Негайно повідомте про знахідку на оперативну лінію 102 та постарайтесь огородити її, щоб не постраждали інші люди!

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Відзначимо, що інколи жертвами підриву боєприпасів стають і представники депутатського корпуса, як це сталося зокрема в середині грудня на Закарпатті.

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