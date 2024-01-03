У багатоповерхівці Чернігова внаслідок вибуху загинув чоловік

У Чернігові, де на Новий рік, попри заборону, влаштували святкові салюти, стався вибух у житловому будинку.

У четвер, 3 січня, у підвалі багатоповерхівки загинув чоловік.

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Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Вибух стався близько 13-ї години в підвалі багатоповерхівки в Чернігові. Як виявилось, загиблий — місцевий житель 1963 року народження.

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Причину та обставини вибуху встановлюють правоохоронці.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції.

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Нагадаємо, перед Новим роком в Обухові Київської області стався вибух гранати в одному з багатоквартирних будинків. Як встановили правоохоронці, 15-річний підліток під час конфлікту зі знайомими у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.

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