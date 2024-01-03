38.23 / 39.02 41.96 / 42.93
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У багатоповерхівці Чернігова внаслідок вибуху загинув чоловік

15:58 3 січня 2024
люди

У Чернігові, де на Новий рік, попри заборону, влаштували святкові салюти, стався вибух у житловому будинку.

У четвер, 3 січня, у підвалі багатоповерхівки загинув чоловік.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Вибух стався близько 13-ї години в підвалі багатоповерхівки в Чернігові. Як виявилось, загиблий — місцевий житель 1963 року народження.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Причину та обставини вибуху встановлюють правоохоронці.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, перед Новим роком в Обухові Київської області стався вибух гранати в одному з багатоквартирних будинків. Як встановили правоохоронці, 15-річний підліток під час конфлікту зі знайомими у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.

427

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Киян попереджають про ожеледицю

Ракам — достаток, Рибам — зміни у житті: що прогнозують зорі, Анжела Перл і погода в третій день року

обмін

«Наші — вдома»: Україна повернула з полону 230 військових

Трифонів

ЗСУ «мінуснули» ще одного ворожого генерала: на війні загинув ексочільник поліції міста Єкатеринбурга

Злата Огнєвіч

«За океан»: Злата Огнєвіч покинула країну

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту