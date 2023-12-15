Депутат підірвав гранату під час засідання сільради на Закарпатті: десятки постраждалих (фото, відео)

В Україні трапляються непоодинокі випадки, коли гранати вибухають не на передовій, а у глибокому тилу. Так, цієх осені на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у відділенні ПФУ і підірвав боєприпас. А вдень 15 грудня надзвичайна подія сталася в будівлі Керецьківської сільської ради у Закарпатті.

РЕКЛАМА

Як повідомляють в ГУНП Закарпатської області, 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що під час засідання один із депутатів підірвав гранати.

Читайте також: «Був надійним плечем»: що відомо про загибель помічника Залужного від вибуху гранати під Києвом (фото)

Спочатку повідомлялося, що внаслідок вибуху є загиблі, в тому числі й «підривник», і що 11 людей отримали поранення.

РЕКЛАМА

Фото поліції

Пізніше в МВС уточнили, що йдеться про 26 постраждалих, 6 з яких знаходяться у важкому стані. Наразі медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

РЕКЛАМА

Відео 18+!

РЕКЛАМА

Нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що підривник — депутат від партії «Слуга Народу» Сергій Батрін. Цього дня на засіданні розглядався бюджет на 2024 рік.

Нагадаємо, що на Житомирщині покупець підірвав гранатою продавчиню, яка відмовилася продати товар у борг

Фото поліції

1126

Читайте нас у Facebook та Instagram