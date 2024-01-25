Навколо чоловіка Катерини Кухар розгорівся скандал через «Лебедине озеро»

Навколо чоловіка народної артистки України Катерини Кухар Олександра Стоянова розгорівся скандал. Як виявилося колишній соліст Національної опери гастролює в Європі з колективом Grand Kyiv Ballet, який очолює, з балетом «Лебедине озеро» на музику росіянина Петра Чайковського.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідні афіші можна побачити в інстаграмі колективу. Зокрема, анонсується спектакль в Штутгарті та в інших містах Німеччини. А в лютому обіцяють показати «Лебедине озеро» у Празі.

«Сьогодні ми в гостях у Франкфурті з „Лебединим озером“. Артисти Петра Конті, Міє Нагасава та Віктор Томашек вже познайомилися з етапами», — йдеться в повідомленні.

РЕКЛАМА

Це обурило приму-балерину Національної опери Христину Шишпор. Вона вважає, що колектив таким чином пропагую російську культуру.

«Ви не боїтеся того, що ховаєтеся зараз за кордоном, а повинні перебувати в Україні? А ще пропагуєте російську культуру. Будь ласка, якщо у вас є мізки, зупиніться, бо ходите по краю. Зупиніться, бо це буде великий скандал — повномасштабний скандал. Артисти не будуть мовчати. А ще видаєте себе за артистів Національної опери. Вам не соромно?», — звернулася Христина до колег.

РЕКЛАМА

Вона підкреслила, що колектив Національної опери відмовився від усіх вистав російських авторів і закликала колег «взятися за розум».

«Так, це дуже відомі твори, роками будувалися вистави, і ми теж їх виконували. Але зараз ми не можемо заробляти на цьому гроші. Ви не охр*ніли там? Виконуйте „Лісову пісню“, „Лілею“ — наші українські твори. Не хочу називати ці прізвища та імена, однак ще трошки — і я назву, бо ви — шарлатани», — емоційно зазначила Шишпор.

РЕКЛАМА

Олександр Стоянов відреагував на критику та пояснив, чому продовжує виконувати твори Чайковського. Він зазначає, що у нього була важка дискусія з матірю його дітей, тобто Катериною Кухар, на цю тему. Стоянов не вважає «Лебедине озеро» та інші твори надбанням лише російської культури. Як аргумент наводить інтерв’ю кількарічної давнини своєї колеги, балерини Наталії Мацак.

«Існує величезна різниця між походженням балету та його постановкою. Неправильно називати „російськими“ балети, на які в кожного театру у світі вже десятки років є по 2−3 власні редакції. У нашому театрі ми маємо дві версії „Лебединого озера“ Ковтуна та Шикери, це українські балетмейстери, які віддали роки свого життя, щоб прославити саме нашу культуру. Декорації та костюми були створені нашими художниками», — цитує Стоянов.

Він вважає, що не можна скасувати «титанічну працю» цих людей. Крім того, на думку Стоянова, росія лише виграє, привласнюючи собі не лише класичну спадщину, а й усе, що хоча б опосередковано з нею пов’язано, всі авторські постановки.

Нагадаємо, подібний скандал розгорівся восени 2022 року, коли Стоянов з Grand Kyiv Ballet оголосили гастролі «Лебединого озера» та «Лускунчика» Німеччиною та іншими європейськими країнами. Тоді на сайті Національної опери була опублікована заява про те, що «балетні трупи незрозумілого походження» не мають жодного стосунку до Національної опери України.

Катерина Кухар поки скандал не коментує. Окрім того, що служить у Нацопері України на контрактній основі, вона очолює Київський державний фаховий хореографічний коледж.

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Кухар і Стоянов перебували за кордоном, у США.

Останнім часом у мережі ширяться чутки про розрив стосунків зіркової пари.

Фото: instagram.com/kiewgrandballett, instagram.com/stoianov_oleksandr

70

Читайте нас у Facebook та Instagram