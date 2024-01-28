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Події

Іспит здати не вдалося: близько 40 окупантів знищено ударом ЗСУ по військовому полігону під Іловайськом

19:24 28 січня 2024
Удар по Іловайську

Під час удару ЗСУ по полігону біля тимчасово окупованого Іловайська на Донеччині загинуло багато окупантів. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Досьє шпиона».

«25.01.2024 було завдано удару по військовому полігону поблизу м. Іловайськ, де проходив іспит операторів FPV-дронів проекту „Судоплатов“. Удару завдано трьома ракетами РСЗВ „HIMARS“. Багато російських ТГ-канали звинуватили організаторів проекту „Судоплатов“ у недбалості при поширенні інформації про час і місце проведення іспиту. Нібито інформація про збір поширювалася у відкритому тг-чаті, з якого й почерпнули інформацію ЗСУ. Це не зовсім відповідає дійсності. Цей полігон регулярно проходить у „зведеннях обізнаності“ ЗСУ, які регулярно перехоплюються розвідкою РФ. Відповідно велика кількість офіцерів знала про загрозу, що нависає над полігоном. Більше того, полігон служить не тільки як тренувальна база, а й склад видачі FPV-дронів. Що ще більше підвищує інтерес ЗСУ до цієї мети. Залишалося лише дочекатися вдалого моменту, який і став днем складання іспиту „Судоплатівців“, коли на полігон прибуло близько сотні військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, загинули 38 окупантів і 2 цивільних інструктори проєкту. Також 20 окупантів було поранено. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Як писали «ФАКТИ», раніше ветеран, екскомандир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий розповів, завдяки чому вдалося збити російські літаки над Азовським морем.

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