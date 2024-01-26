Мінус 24 оператори дронів: стали відомі подробиці потужного удару ЗСУ по військовій частині окупантів під Іловайськом (відео)

Україньські бійці за допомогою «Хаймарсів» нищать не лише важливу техніку ворога, як, наприклад, новітній комплекс «Ястреб-АВ», а й наносять превентивні удари. Так, у мережу виклали відео удару по полігону під тимчасово окупованим Іловайськом, під час якого були знищені російські оператори БПЛА, які зібралися для складання іспитів. Це сталося 24 січня.

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За даними роспабліка ВЧК-ОГПУ, в результаті прильоту ракети Himars по військовому полігону Східний загинули 24 особи, які прибули на заняття. «Їх привезли двома автобусами. Після «іспиту» військовослужбовці зібралися біля припаркованих уазиків, мікроавтобусів тощо. По цим скупченням військових і машин вдарив снаряд реактивної системи Himars. У ході удару миттєво загинули 22 військовослужбовці. Їх одразу виявили. А тіла ще двох знайшли пізніше. Трьох військовослужбовців рф з мінвибуховими пораненнями було госпіталізовано. Крім того, в ході удару було зруйновано два УАЗ Патріот, УАЗ 452 (буханець) та «Форд транзит», — йдеться у повідомленні.

Раніше російський блогер «Романов Лайт» писав, що керівник проєкту «Судний день» відправляв координати місця проведення «іспиту» без перевірки «незнайомим людям».

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Нагадаємо, що росіяни за допомогою безпілотників застосовують проти Сил оборони України й хімічну зброю.

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Фото — скріншот

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