«Це шедевр»: російські літаки над Азовом вдалося збити завдяки «гібриду»

Для збиття російських літаків А-50 та Іл-22 вперше було застосовано ППО, розроблене в рамках українсько-американського проекту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM. Про це сказав ветеран війни, екскомандир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий на «Першому Західному».

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«Вперше було застосовано ППО середнього радіусу дії — одне з двох, які були розроблені в рамках українсько-американського проекту відомого під брендовою назвою FrankenSAM. Це поєднання радянських пускових установок з американськими ракетами», — зазначив він.

За його словами, в експертному середовищі сходяться на думці, що літак А-50 знищено, а Іл-22 пошкоджено за допомогою такої гібридної системи.

«Для наведення ракет було використано радар від радянської системи С-300, а саме поразку здійснювала пускова система Patriot», — зазначив він.

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Дикий повідомив, що робота зі знищення ППО в окупованому Криму розпочалася минулої весни.

«Найяскравішою операцією, з якою пішов як ефект доміно каскад падіння кримської ППО, було захоплення „вишок Бойка“. Це була зухвала. Кінематографічна голлівудська операція спецназу ГУР — вони на гумових човнах штурмували „вишки Бойка“ і демонтували звідти російську РЛС. Таким чином з'явилася перша велика дірка у повітряній обороні півострова», — наголосив він.

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За його словами, потім було висадження на Тарханкуті, ліквідація комплексу С-300.

«Далі „Нептуном“, модифікованим для ударів „земля"-"земля“, ліквідували С-400. І ось таким чином розширили цю дірку, а далі в неї вже пішли працювати ті самі СУ-24 із Storm Shadow. Тобто повітряну оборону півострова пошарово знімали», — зазначив Дикий.

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Ветеран додав, що через знищення низки радіолокаційних станцій (РЛС) у Криму росіянам довелося підігнати літаючу РЛС, тобто літак А-50 значно ближче, ніж вони звикли це зазвичай робити.

«А там виявляється десь у кущиках, як той „білий рояль“ вже чекав Patriot. Тобто фактично цей А-50 не просто спіймали, а заманили в пастку, знищивши перед тим кілька наземних РЛС. Це насправді блискуча операція, це взагалі шедевр», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», 15 січня ЗСУ підбили російські літаки А-50 та Іл-22.

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