Частині переселенців і біженців, які повернулися в Україну, виплачуватимуть допомогу протягом півроку: кого це стосується

Кабмін ухвалив постанову, якою розширюються можливості призначення соціальної допомогти малозабезпеченим.

Як повідомляють в Мінсоцполітики, раніше допомога малозабезпеченим родинам не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх 3-х місяців перед зверненням по цю допомогу. Це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там.

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Відтепер цю ситуацію змінено — допомога призначатиметься на 6 місяців:

для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

для родин внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Водночас, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

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Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців сприяти своїй економічній самостійності — або працевлаштуватися, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію.

Раніше у Мінсоцполітики розповідали, що українці на власну справу можуть отримати до 100 тисяч гривень. Це — безвідсотковий кредит терміном на три роки.

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Фото Pixabay

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