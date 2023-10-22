Підвищення соцвиплат у 2024 році: хто з членів малозабезпечених сімей буде отримувати 4154 грн щомісяця

У схваленому Радою проєкті держбюджету на наступний рік передбачено, що при збільшенні прожиткового мінімуму у 2024 році зростуть прив’язані до нього соціальні допомоги.

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Сам загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 грн, нагадує NV.

Відповідно, зміняться розміри допомоги особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, надбавка на догляд.

Зокрема, щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більшою, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

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Таким чином, максимальний розмір допомоги становитиме 2920 грн.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям — рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:

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для працездатних осіб — 1362,6 грн (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 2361 грн (100% відповідного прожиткового мінімуму);

для дітей — 130% прожиткового мінімуму, в т. ч. до 6 років — 3331,9 грн; з 6 до 18 років — 4154,8 грн; з 18 до 23 років (за умови навчання) — 3936,4 грн.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн;

особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1888,8 грн;

особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1416,6 грн;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1652,7 грн.

Розмір надбавки на догляд призначатимуть у таких розмірах:

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особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А — 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 4722 грн;

особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн;

самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду — 75% відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1770,75 грн;

на дитину з інвалідністю віком до 6 років, віднесену до підгрупи А — 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 5163 грн;

на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років — 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 1281,5 грн;

на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А — 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 6392 грн;

на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 1598 грн.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги (у тому числі з надбавкою на догляд) проводиться органами соціального захисту населення без подання заяви особою з інвалідністю з дитинства чи законним представником особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років, яка отримує державну соціальну допомогу.

Нагадаємо, що крім грошей від держави українці можуть розраховувати на фінансову допомогу від міжнародних організацій та структур ООН.



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