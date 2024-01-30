Окупанти вночі вдарили ракетою по готелю у Мирнограді: влада повідомляє про загиблого та пораненого

Однією з цілей нічної атаки ворога з повітря став Мирноград, що на Донеччині — одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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Як повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю. В самому готелі в момент удару перебували близько 30 людей, вони не постраждали. Пошкоджено 3 будинки і 3 автомобілі.

Фото зі сторінки В.Філашкіна

В Офісі генпрокурора уточнили, що загинув чоловік, а жінка дістала пораненнь внаслідок обстрілу населенного пункту із зенітно-ракетного комплексу С-300.

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«Від ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Також дістала поранень жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

А 28 січня було здійснено обстріл житлового масиву Мирнограда. У власних домівках отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму. За даними обласної прокуратури, тоді від розриву засобів ураження було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок.

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Нагадаємо, що у ніч проти 26 січня російські загарбники вдарили по Мирнограду двома ракетами, в епіцентрі вибухів опинився житловий сектор.

Фото прокуратури

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