Росіяни вдарили балістикою по Слов’янську: постраждали дитсадок і виробничий цех (відео)

Армія росії зранку 27 січня атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області, який так прагнуть захопити окупанти.

Ракетного удару було завдано по цивільній інфраструктурі, повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

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За його словами, ворожа ракета влучила у керамічний цех — той майже повністю зруйнований.

Внаслідок атаки також постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна.

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На щастя, через обстріл ніхто постраждав.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що росіяни вдарили по Слов'янську з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

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«Зранку російські окупанти балістичною ракетою „Іскандер“ завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Зазначимо, що в ніч на 26 січня російські загарбники вдарили двома ракетами по місту Мирноград Донецької області. В епіцентрі вибухів опинився житловий сектор. Пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення шість місцевих мешканців — троє чоловіків віком 25, 40 й 49 років, 37-річна жінка та її 16-річна донька. Також постраждала дівчинка 8 років.

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Відзначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російські окупанти також завдали по Україні чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено. При цьому два з них вдалося приземлити засобами РЕБ майже неушкодженими.

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