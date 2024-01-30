Вночі ворог запустив по Україні десятки дронів-камікадзе: рятувальники гасили пожежі у трьох областях (фото, відео)

У ніч проти 30 січня ворог у черговий раз атакував Україну з повітря — 35 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» було запущено з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (рф), Чауда (Крим). Також росіяни били двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, 15 ворожих БпЛА були знищені у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину дронів-камікадзе ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф.

На Дніпропетровщині ворог атакував Криворізький район. Керівник обласної ОВА Сергій Лисак повідомив, що один ударний БПЛА був збитий, а інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. На щастя, люди не постраждали.

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А на Миколаївщині внаслідок падіння уламків знищеного дрона-камікадзе зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого наразі стабільний, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Фото ДСНС

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В ДСНС додали, що на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника.

Були збиття й на Київщині. Керівник обласної ОВА Руслан Кравченко зазначав, що внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар, а також три автівки. Пожежу оперативно ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає.

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На Харківщині окупанти застосували мінімум 6 БПЛА Shahed у місті Зміїв Чугуївського району. Пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. За даними очільника обласної ОВА Олега Синєгубова, поранення отримали чоловіки 52 та 61 року, перший — госпіталізований, стан середній. Другий отримав допомогу на місці.

Загалом протягом доби, що минула, ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

За даними Генштабу, на фронті за цей час було зафіксовано 70 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку відбито 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Серебрянського лісництво Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Багданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Фото Генштабу

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко, коментуючи версію можливого повторного наступу російських окупантів на Київ з півночі, зазначав, що станом на сьогоднішній день рф не має зайвих 120 тисяч військовослужбовців, яких би вона могла собі дозволити відправити на новий напрямок.

Фото Нацполіції

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