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Спорт

Помер екстренер двох олімпійських чемпіонок з біатлону (фото)

12:46 30 січня 2024
Микола Захаров

Колишній наставник збірної білорусі з біатлону Микола Захаров, який тренував чотириразову олімпійську чемпіонку Дар'ю Домрачеву, помер на 78-му році життя, повідомляє «Матч ТВ».

Причиною смерті фахівця могли стати ускладнення після інсульту, який Захаров нещодавно переніс.

Додамо, що уродженець Тюменської області (росія) Микола Захаров, окрім збірної білорусі, свого часу тренував команду Болгарії, у складі якої Катерина Дафовська, яка очолює зараз федерацію біатлону країни, виграла золоту медаль в індивідуальній гонці на Олімпіаді-1998 у Нагано.

Катерина Дафовська та Микола Захаров

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Останні роки життя Микола Захаров провів саме у Болгарії, де його й поховають 1 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український тренер з біатлону, який здобув з командою «золото» Олімпійських ігор.

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Фото lap. bg

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