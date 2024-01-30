Помер екстренер двох олімпійських чемпіонок з біатлону (фото)

Колишній наставник збірної білорусі з біатлону Микола Захаров, який тренував чотириразову олімпійську чемпіонку Дар'ю Домрачеву, помер на 78-му році життя, повідомляє «Матч ТВ».

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Причиною смерті фахівця могли стати ускладнення після інсульту, який Захаров нещодавно переніс.

Додамо, що уродженець Тюменської області (росія) Микола Захаров, окрім збірної білорусі, свого часу тренував команду Болгарії, у складі якої Катерина Дафовська, яка очолює зараз федерацію біатлону країни, виграла золоту медаль в індивідуальній гонці на Олімпіаді-1998 у Нагано.

Катерина Дафовська та Микола Захаров

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Останні роки життя Микола Захаров провів саме у Болгарії, де його й поховають 1 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український тренер з біатлону, який здобув з командою «золото» Олімпійських ігор.

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Фото lap. bg

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