Помер знаменитий український тренер з біатлону, котрий здобув з командою «золото» Олімпійських ігор

У неділю, 10 вересня, на 73-му році життя помер знаменитий український тренер з біатлону Василь Карленко, який тривалий час боровся з онкологічним захворюванням, повідомляє biathlon.com.ua. Раніше не стало дворазового олімпійського чемпіона з біатлону Анатолія Аляб'єва.

За свою кар'єру ексбіатлоніст збірної СРСР Василь Карленко був старшим та головним тренером жіночої збірної Радянського Союзу з біатлону (у 1978—1988 роках), а у 2010—2014 роках очолював жіночу збірну України, яку (з Юлією Джимою, сестрами Семеренко та Підгрушною у складі) привів до завоювання «золота» в естафеті на Олімпійських іграх-2014 у Сочі. В народі тоді вважали знамениту шапку Василя Карленка фартовою.

Василь Карленко у своїй знаменитій шапці на Олімпіаді у Сочі

Також Карленко був першим у незалежній Україні президентом федерації лижного спорту країни, обіймав посаду віцепрезидента Федерації біатлону України та був почесним членом Національного олімпійського комітету. Крім того, Василь Павлович займався науковою діяльністю і був професором Національного університету фізичного виховання та спорту України. Знаменитий тренер був співавтором винаходу лазерної гвинтівки для біатлону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіяни розбомбили рідну школу українського віцечемпіона Європи з біатлону Антона Дудченка.

Фото biathlon.com.ua

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