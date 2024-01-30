Терміново почніть лікування: чим небезпечні кліщі для собак

Піроплазмоз або бабезіоз у собак — це сезонне захворювання, збудником якого є найпростіші кровопаразити, переносниками яких є іксодові кліщі. Хвороба може мати як безсимптомний перебіг, так і тяжкий прогресуючий перебіг з летальним наслідком, ділиться ветеринарка Юлія Федорчак. До речі, кліщі можуть бути небезпечними і для людини.

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«Собаки можуть захворіти після укусів заражених кліщів. Кліщі нападають на тварин не тільки в лісах і парках, їх також можна принести додому з різними предметами або на одязі.

Спочатку кліщ кусає собаку, при цьому в місце укусу виділяє знеболюючі речовини. Протягом всього часу харчування на собаці кліщ виділяє речовини, які блокують місцевий імунний захист. Так кліщ може спокійно харчуватися кров'ю собаки до 10 днів. Бабезії стають заразними і можуть потрапити в організм собаки тільки через 24−48 годин після укусу та харчування кліща кров'ю собаки".

За словами фахівчині, у слинних залозах кліщів містяться піроплазми, які у момент укусу проникають у кров собаки. Піроплазми починають паразитувати в еритроцитах, викликаючи їхнє руйнування.

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«Якщо не розпочати термінове лікування піроплазмозу, вже на 3−4 день стан собаки стане тяжким. Накопичення продуктів розпаду гемоглобіну порушує роботу всіх внутрішніх органів, серед яких печінка, нирки та серце. Інкубаційний період захворювання становить від 1 до 2 тижнів. Бабезіоз може протікати в різних формах від надгострої до хронічної — це пов'язано з видом бабезій і сприйнятливістю кожної собаки. Бабезіоз може проявитися протягом двох днів, а може протягом трьох тижнів (інкубаційний період) після передачі захворювання. Від форми перебігу залежать симптоми хвороби, які можуть бути дуже різними:

млявість, небажання грати;

зниження або відсутність апетиту;

температура, собака може пити багато води;

потемніння сечі, наявність в ній крові,

блідність або жовтушність слизових,

пронос і/або блювота".

У цих випадках, додає Юлія Федорчак, необхідно звернутись до ветеринарної клініки.

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«Остаточний діагноз бабезіоза зараз вимагає візуалізації паразита під час мікроскопії мазка крові. Завжди обробляйте вашого песика препаратами від кліщів заради безпеки та здоров'я вашого улюбленця. Й неважливо, яка пора року зараз».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як правильно і без болі витягнути кліща з тіла людини.

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