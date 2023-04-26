Як витягнути кліща з тіла людини правильно (відео)

Сезон активності кліщів починається у квітні та закінчується перед початком холодів у жовтні. Більшість випадків їхніх укусів фіксується у травні-червні. Попри всі міфи ці паразити не падають з дерев, оскільки не піднімаються вище одного метра. Найчастіше кліщів можна підчепити гуляючи у високій траві або біля чагарника, тому треба бути дуже обережними під час прогулянок на відкритому повітрі та, звичайно, планових робіт на дачі.

Якщо вам не вдалося уникнути укусу кліща, то ви можете або піти до лікаря у найближчому травмпункті або витягнути його самостійно. Звичайно, перший варіант набагато краще, але іноді швидкість видалення кліща важить набагато більше, адже ймовірність захворіти на кліщовий енцефаліт і бореліоз залежить від тривалості контакту з паразитом.

Про це пишу автори Telegram-каналу про дачні справи

Як витягти кліща ниткою

Очистіть руки водою і милом, надягніть захисні рукавички і змочіть нитку дезинфікуючим засобом. Зав'яжіть її у вузол біля хоботка кліща. Плавними рухами потягуйте паразита нагору, не скручуючи його, щоб не відірвати головку. Після вилучення кровососа ще раз вимийте руки з милом і обробіть ранку дезінфікуючим засобом.

Як витягнути кліща пінцетом

Добре помийте руки з милом, надягніть захисні рукавички і продезінфікуйте інструмент. Обережно захопіть кровопивця пінцетом якомога ближче до шкіри. Повільно та плавно тягніть паразита вгору, без різких рухів. Не виривайте і не крутіть, інакше головка може залишитися в ранку. Вимийте руки у теплій воді з милом. Після продезінфікуйте місце укусу.

Як витягнути кліща викручувачем (інструмент, схожий на невеликий цвяходер)

Насамперед вимийте руки з милом, надягніть захисні рукавички та продезінфікуйте інструмент. Акуратно підведіть викручувач до тільця кліща так, щоб паразит опинився між двома зубцями — у ущелині. Повільно обертайте ручку навколо осі, поки не дістанете. Руки після цього ще раз вимийте з милом, а місце укусу протріть засобом, що дезінфікує.

Як бути, якщо відірвалася головка кліща

Головка має вигляд чорної точки, тому ви помітите, що вона відокремилася. Якщо вона залишилася в ранці, протріть шкіру ватою або бинтом, змоченим дезінфікуючим засобом.

Потім видаліть голівку стерильною голкою, попередньо прожареною на вогні.

Чого робити не можна:

брати паразита голими руками, коли видаляєте його з людини чи тварини. Потрібно одягнути рукавички або хоча б поліетиленовий пакет;

лити на кліща олію, бензин, клей, вазелін, алкоголь, зубну пасту або лак для нігтів, щоб задушити його. Поки ви чекатимете, що паразит почне задихатися і вилізе, пройде багато часу. А ще через нестачу повітря він може пустити слину в ранку. Це збільшить ризик інфекції;

підпалювати кліща. Цей метод так само марний, як і попередній. Паразит не вилізе, ви просто підпалите його і обпечетеся самі;

натискати на кліща, коли він знаходиться на шкірі. Так ви тільки видавите з нього слину, і вона потрапить у кров.

Як вчинити з кліщем

Не викидайте його після виймання. Помістіть паразита в баночку з мокрою ваткою, щільно закрийте кришкою. Зберігати кліща можна в холодильнику, але не більше 1−2 днів, інакше кровосос просто помре. Відвезіть кровопивця до будь-якої клініки, де роблять аналіз кліща. Так ви дізнаєтеся, чи інфікований кліщ чи ні. Результат буде відомий через 1−4 дні.

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