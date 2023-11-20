Орхідея, фіалка та грошове дерево: кімнатні рослини, безпечні для котів та собак

Власники домашніх тварин, які також є любителями рослин, повинні знати, які кімнатні рослини вважаються безпечними для собак і котів. Незалежно від того, чи це пустощі, чи цікавість, у собак і котів може виникнути спокуса погризти і з'їсти кімнатні рослини, тому важливо переконатися, що ви обираєте для свого будинку рослини, безпечні для домашніх улюбленців, пише The Spruce. Нагадаємо також про котячі хвороби, які можуть передаватися людині.

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Фіалка (сенполія) — одна з найпопулярніших квітучих безпечних кімнатних рослин для домашніх тварин. Вони користуються попитом ще й тому, що цвітуть при недостатньому освітленні і прекрасно почуваються в умовах, які подобаються людям: помірна температура і середня вологість. Для фіалки обирайте спеціальну ґрунтову суміш і використовуйте збалансовані добрива. Майте на увазі, що хоча листя і квіти нетоксичні для домашніх тварин, вибране вами добриво поглинається рослиною і може завдати шкоди, якщо ваш улюбленець проковтне частину рослини. Тому якщо ваш кіт або собака поїдає ваші кімнатні рослини, знайдіть нетоксичне або натуральне добриво для ваших африканських фіалок.

Китайське грошове дерево є безпечним вибором для домівок, де є коти чи собаки. Його відмінною рисою є кругле, м'ясисте листя яскраво-зеленого кольору. В ідеалі, якщо ви розмістите рослину в місці, куди потрапляє яскраве, непряме світло, але вона може вижити і в умовах помірного або слабкого освітлення. Що стосується поливу, то поливайте рідко, але глибоко. Між поливами ґрунт повинен просохнути.

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Глоксинія — це компактна, квітуча кімнатна рослина. Вона чудово виглядає як одиночна рослина на підставці для рослин або як центральний елемент обіднього столу. Яке б місце ви не вибрали, пам'ятайте, що це рослина з низьким рівнем освітлення, і її слід тримати подалі від яскравого прямого світла. Потребує частого поливу, ґрунт повинен бути вологим протягом усього періоду росту. З часом вона скине пелюстки і листя. Якщо ви шукаєте квітучу кімнатну рослину, безпечну для собак і котів, глоксинія — ідеальний вибір.

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Різноманітність кольорів і фактур видів пеперомії утримує їх у короткому списку популярних кімнатних рослин. Вони нетоксичні для котів і собак, чудово виглядають у контейнерах.

Якщо ви любите орхідеї, можете сміливо додавати їх до списку рослин, безпечних для домашніх улюбленців. Багато орхідей цвітуть тижнями взимку, коли дні короткі, і добре почуваютться при частковому освітленні.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому взимку і восени бажано поливати домашні квіти відваром з лушпинням цибулі.

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