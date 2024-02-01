Харківщина під постійним ударом: вночі окупанти атакували область дронами, а напередодні розбомбили лікарню (фото, відео)

У ніч проти четверга, 1 лютого, росіяни знов застосували дрони-камікадзе — цієї ночі ворог запустив чотири ударні БпЛА типу «Shahed-136/131»

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Як повідомили в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, два дрони-камікадзе були знищені на Харківщині.

Загалом протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, інша цивільна інфраструктура.

Напередодні увечорі в результаті ворожого удару керованими авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині було пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.

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Фото ДСНС

В ДСНС повідомили, що рятувальники, поліцейські та працівники екстреної медичної допомоги евакуювали 38 людей. Чотирьом постраждалим на місці надали першу медичну допомогу.

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Фото ДСНС

«На щастя, персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину — розміщено в інших закладах. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом», — зазначив керівник обласної ОВА Олег Синєгубов.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, на фронті відбулося 66 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вдався до трьох спроб штурмових дій. Жодна успіху не мала.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника

За добу підрозділи Сил оборони України знищили тисячу окупантів.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні увечорі було завдано удару по території тимчасово окупованого Криму. Командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук натякнув на «прильоти» по території авіабази рашистів у Бельбеку.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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