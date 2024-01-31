«Бавовна» у Криму: окупанти заявили, що нібито збили 20 авіаційних ракет

В окупованому Криму сьогодні знов було неспокійно й лунали звуки повітряної тривоги. «Влада» півострова заявила про ракетну атаку.

Зокрема, «губернатор» Севастополя Развожаєв повідомив про збиті «більш ніж шість ракет». Також він повідомив, що уламки однієї з ракет впали у приватному секторі, але ніхто не постраждав.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, за його словами, «у садовому товаристві „Усть-Бельбек“ за попередніми даними постраждали від уламків 12 будівель».

«Ушкодження незначні: вибиті шибки, пошкоджені паркани тощо. Ніхто з людей не постраждав», — додав Развожаєв

РЕКЛАМА

Тривога тривала близько трьох годин.

За даними очевидців, весь цей час громадський транспорт у місті не працював, тролейбуси та автобуси стояли на узбіччях.

РЕКЛАМА

Пізніше у міноборони рф заявили, що під час атаки на Крим ЗСУ запустили 20 авіаційних ракет. 17 нібито були збиті над Чорним морем та ще три над Кримом.

«Уламки впали на територію військової частини в районі Любимівки у Криму, пошкоджень авіаційної техніки немає», — йдеться у повідомленні

РЕКЛАМА

Тим часом, командувач повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі зробив цікавий допис.

«А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування — аеродром Бельбек!» — пише командувач.

Він впевнений, що українські військові обов'язково повернуться в Крим.

«Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!», — додав Олещук й опублікував відео.

Нагадаємо, українські захисники провели вже десятки операцій у Криму та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Зокрема, наприкінці грудня було атаковано центр космічного зв’язку росії на півострові.

97

Читайте нас у Facebook та Instagram