Данилова звільняють, а Залужний готує похід на Київ: росіяни запустили нові фейки «на злобу дня»

Росіяни продовжують «штампувати» фейки. Після нещодавнього «розстрілу співробітника ТЦК, який приніс повістку війсковозобов'язаному», запустили «качку» про секретаря РНБО Олексія Данілова та Головкома ЗСУ Валерія Залужного.

ВІДЕО ДНЯ

Так, в Центрі протидії дезинформації РНБО повідомлялося, що деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Подібні «інсайди» називали фейком, який грає на руку ворогу.

Це відбувалося на тлі поширюваної інформації щодо можливої відставки Головкома ЗСУ Валерія Залужного.

РЕКЛАМА

Ще раніше був «зліплений» діпфейк, на якому ніби то сам Залужний закликав Сили оборони «йти на Київ» та «захоплювати владу». Таке відео також ширилося прокремлівськими каналами. Насправді відеофейк був згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення Головкома ЗСУ з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року — в оригінальному відео змінили колірну гаму та розмили фон, пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що фейкороби заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: «повний провал на фронті», «тотальна корупція в Україні», «терористичні акти Зеленського», «солдатів відправляють на забій».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що на початку широкомасштабного вторгнення росіяни розповсюджували діпфейки з президентом Володимиром Зеленським, який ніби то закликав українців не чинити опір загарбникам.

Фото зі сторінки Валерія Залужного

РЕКЛАМА

225

Читайте нас у Facebook