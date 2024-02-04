Фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 лютого: кого чекають прибутки, а кого — серйозні покупки

Після дня Песика-фудблогера почнеться відповідальний тиждень, який завершиться Новим роком за Східним стилем.

В ці дні потрібно бути готовими до того, що Зелений Дракон може вступити в свої права раніше, і подарувати представникам різних знаків зодіака блискучі перспективи для багатства та процвітання.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, що чекає людей у фінансовому плані з 5 по 11 лютого, розповідає ТСН.

Овен

Небажано як брати, так і давати гроші в борг, із поверненням коштів у будь-якому разі можуть виникнути проблеми, що погано позначиться з одного боку на репутації, з іншого — на матеріальному становищі.

РЕКЛАМА

Телець

Не варто витрачати всі наявні гроші — має сенс відкласти частину з них до кращих часів: вже незабаром вони знадобляться представникам знака для важливих — і приємних — придбань.

Близнюки

Не варто розраховувати на те, що гроші прийдуть до представників знака самі собою: для того, щоб щось отримати, доведеться попрацювати, але й значний результат буде того вартий.

РЕКЛАМА

Рак

Тиждень сприятливий для торгових операцій, до того ж це стосуватиметься не тільки тих, для кого ця сфера діяльності є професійною: навіть перший — «боязкий» — продаж принесе гарний прибуток.

Лев

Ухвалюючи важливе фінансове рішення, не варто звертатися за допомогою до інших людей — навряд чи вони зможуть об'єктивно оцінити всі докази за і проти, а отже, з великою ймовірністю помиляться.

РЕКЛАМА

Діва

На наступний тиждень можна планувати фінансові угоди будь-якої складності — обставини складуться максимально сприятливо для того, щоб уникнути помилок та отримати прибуток.

Терези

Необхідну фінансову суму можна буде отримати шляхом… наведення ладу в домі: особливо важливо викинути мотлох, що скупчився там і блокує циркуляцію грошової енергії.

Скорпіон

Поліпшити — до того ж досить значно — матеріальне становище допоможе зміна діяльності: схоже, та, якою займаються представники знака зараз, вже вичерпала себе.

Стрілець

Від серйозних угод професійного — і насамперед фінансового — характеру в цей час краще відмовитися: замість очікуваного успіху вони можуть принести збитки, тож краще не ризикувати.

Козоріг

Ухвалювати важливе фінансове рішення допоможуть знаки, що трапляються буквально на кожному кроці: одна з почутих фраз буде прямою відповіддю на важливе питання.

Водолій

Не варто поспішати з серйозними закупами — наприклад, меблями або побутовою технікою: велика ймовірність придбання неякісної речі, яка прослужить недовго і залишить відчуття викинутих на вітер грошей.

Риби

Серйозне грошове надходження — не привід тринькати кошти на дрібниці, без яких цілком можна й обійтися: прикро буде виявити, що в результаті від великої суми залишаться копійки.

А трьом знакам зодіаку у лютому особливо повезе у фінансовому плані.

310

Читайте нас у Facebook