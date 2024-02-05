«Допомога ще на на пів року буде продовжена автоматично»: що слід знати про нові правила виплат переселенцям

26 січня Кабміном була прийнята Постанова № 94, яка суттєво оновила підходи до соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій. До 1 березня допомогу на проживання автоматично продовжено всім ВПО. Які нововведення загалом пропонує Постанова — повідомили в «Юридичному пораднику для ВПО».

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«Фактично ВПО розділено на категорії залежно від їх індивідуальних обставин та часу звернення за допомогою на проживання. На що це впливає?

Окремим ВПО допомога ще на 6 місяців буде продовжена автоматично, а деяким ВПО протягом лютого-березня варто таки звернутися із заявою для продовження допомоги.

Уточнено термін «непрацююча працездатна особа» — це особа, яка досягла 18-річного віку та за станом здоров’я здатна до трудової діяльності і не працює, не проходить військову службу, не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю, не здобуває освіту за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти".

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Також під час подання заяви на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі повинні пропонувати заповнити опитувальник щодо потреби (чи відсутності потреби) у послузі з догляду за дитиною «муніципальна няня» за формою, встановленою Мінсоцполітики.

«Передбачено винятки із загального правила, що у разі відновлення житлового приміщення, забезпечення житлом для постійного проживання або житлом, віднесеним до фондів тимчасового проживання ВПО виплата допомоги припиняється.

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Мова йде про:

дітей-сиріт;

дітей, позбавлених батьківського піклування;

осіб з їх числа віком до 23 р., які прибули з тимчасово окупованої рф території України.

Таким особам допомога не повинна припинятися.

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Нарешті врегульовано ситуацію із отриманням щорічної або одноразової державної грошової допомоги особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України".

«Тепер отримання такої допомоги:

не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї,

не буде мати наслідком припинення виплати допомоги на проживання ВПО навіть якщо

особа має на депозитному рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис грн, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис грн. ВПО придбала іноземну валюту/банківські метали на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн; ВПО здійснила купівлю квартири (будинку) за рахунок коштів, виділених з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

Передбачено право працездатних, але не працевлаштованих після завершення отримання допомоги ВПО на отримання допомоги малозабезпеченим сім'ям".

Раніше повідомлялося, що частині переселенців і біженців, які повернулися в Україну, виплачуватимуть допомогу протягом пів року — кого це стосується.

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