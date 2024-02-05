Зміна очільника Запорізької ОВА — це лише перше кадрове рішення щодо керівників обласних військових адміністрацій, — заявив віцепрезидент Українського союзу промисловців та підприємців Сергій Устинов. Про це він написав на своїй сторінці в соціальних мережах.

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На думку експерта, таке рішення президента продиктоване провальними показниками регіонів щодо впровадження програм цивільного захисту населення. Зокрема, систем централізованого оповіщення громадян про початок та закінчення повітряної тривоги.

«Де-факто головним завданням керівників ОВА в умовах війни є забезпечення безпеки цивільного населення. Але про яку безпеку можна говорити, якщо зазвичай прості люди в селах навіть не підозрюють, що їм на голови щось летить? Річ у тім, що на хвилі диджиталізації у столиці та великих містах ми дуже часто забуваємо, що ця тенденція актуальна далеко не для всіх українців. Для того, щоб завантажити додаток „Тривога“ або читати телеграм-канали, потрібно мати щонайменше смартфон та інтернет», — пише Устинов.

Він нагадує, що, за даними ДСНС, лише 12% українців мають змогу чути сирену, а чисельні перевірки показали, що жодне сховище в країні не обладнане такими системами. Також систем оповіщення критично не вистачає «Укрзалізниці» та іншим великим підприємствам.

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Міжфракційне депутатське об’єднання «За техногенну та екологічну безпеку в паливно-енергетичному комплексі, залізничному і трубопровідному транспорті України» ініціювало розробку «Національної програми впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення України з залученням коштів іноземних держав в рамках технічної та фінансової допомоги Україні в період та після війни». Було проведено низку зустрічей з міжнародними партнерами й досягнуто домовленостей про фінансування цієї програми. Однак на місцях вона була саботована низкою керівників ОВА.

«У нас є все: є гроші, є технології, є люди, які готові працювати. Єдине, чого не вистачає, так це політичної волі з боку чиновників ОВА. Задумайтесь, в країні війна, в регіонах катастрофічна нехватка систем оповіщення, а ми констатуємо на кінець року чималі залишки неосвоєних коштів в місцевих бюджетах. Чому місцева влада при наявності грошей не вважає за потрібне забезпечити людей ефективними системами оповіщення — для мене загадка», — пише Устинов.

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За його словами, громадськість неодноразово зверталась до керівництва держави з вимогою втрутитись та відреагувати на системні порушення з боку керівників ОВА. Тож не дивно, що президент дослухався й розпочав кадрові перестановки.

«Дуже хочеться вірити, що нові голови ОВА зроблять висновки і не повторюватимуть помилок своїх попередників. Адже президент ухвалив рішення про кадрові перестановки, відреагувавши на десятки листів та звернень, які направили йому члени МФДО та громадських організацій.

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Також, чекаємо від секретаріату КМУ офіційних звернень до міжнародних партнерів, а ті уже давно готові відгукнутися, всі попередні домовленості досягнуті! Крім того, надіємось на зміни до Держбюджету-2024 щодо виділення субвенцій місцевим бюджетам на впровадження систем оповіщення, виділення грошових коштів з Резервного фонду, а також фінансування з Європейської програми передбачених 50 млрд євро на 2024−2027 рік", — висловив сподівання віцепрезидент УСПП.

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