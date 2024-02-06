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Політика

Спільна робота президента та головкома ставиться під сумнів через вплив «третіх сил», — експерт

17:06 6 лютого 2024
Зеленський із Залужним

Накачування медіасередовища новинами про можливу відставку Валерія Залужного говорить про систематичну роботу різних сторін — як з боку влади, так і опозиції.

Таку думку висловив у своєму ФБ керівник Центру аналізу та стратегії, політолог Ігор Чаленко.

Чаленко зазначив, що мотивація для відставки Залужного має не лише військовий, а й політичний контекст. Однак він не вірить, що президент і командування є ініціаторами цих кроків.

На його думку, звільнення головнокомандувача в такій атмосфері не приносить користі жодній з персоналій конфлікту.

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«Що дає відставка головкома у такій токсичній полеміці? Ні Зе, ні За від цього особисто не виграють», — зазначає Чаленко.

Експерт підкреслив, що не бачив більш ефективного тандему, ніж «Зеленський-Залужний».

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«За два роки вони обидва стали символами непохитності України перед російським агресором. Зовнішня політика та поле бою показали синергію їх дій», — написав він.

Політолог зазначив, що необхідно враховувати мотивацію для кадрових перестановок і не зводити її до політичних амбіцій.

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