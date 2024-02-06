Майже повна відсутність за останні 33 роки економічної політики зробила Україну вразливою для російського тиску. Про це у своїй колонці написав підприємець і експерт з енергетики Олександр Кацуба.

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«Відсутність економічної стратегії, була довгостроково вигідна лише для простих моделей бізнесу — переважно ресурсного типу. В підсумку Україна мала низькі податки на великий бізнес, великий інтерес податківців і правоохоронців до малого та середнього бізнесу, відсутність у підприємців мотивації платити своїм співробітникам гідну зарплату. Не було визначених державою пріоритетів розвитку», — написав підприємець.

Кацуба пише, що такий підхід до економіки призвів до того, що Україна взагалі не інвестувала гроші у професійну освіту, у якісну вищу освіту й у прикладну науку, які могли б слугувати базою для нової індустріалізації, для створення технологічної економіки.

«Економічна невизначеність сформувала запит на популізм та боротьбу за потоки як основу політики. Бо якщо майже єдина модель економічного успіху — це рента, то і боротьба йде за ренту. І це — одна з фундаментальних причин, чому Україна виявилася неготовою до російської агресії», — продовжує експерт.

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Тому вже зараз, на його думку, потрібно опрацьовувати проблеми та можливості України у стратегічному економічному розвитку.

«Адже без цього ані довгострокова безпека, ані саме виживання української держави й українців як нації будуть неможливими. Треба припиняти ходити по граблях», — резюмував Кацуба.

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Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії «АЛЬФА ГАЗ».



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