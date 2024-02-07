Шість мешканців Покровська загинули через дружину карного злочинця-«вагнерівця» (фото)

СБУ затримала на Донеччині російську інформаторку, яка влаштувалася продавчинею біля вокзалу, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ. Саме за її «наведенням» 6 січня цього року рашисти завдали ракетного удару по житловій забудові у Покровському районі.

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Як повідомляють в Службі безпеки України, тоді у Покровську загинуло 6 мирних жителів, серед них — двоє дітей.

Також зловмисниця відслідковувала наявність і періодичність руху ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ у напрямку передової. Вона «втемну» випитувала «потрібні» відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів. Крім того вона намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ. Усю отриману інформацію вона дистанційно передавала кадровому співробітнику головного управління генштабу збройних сил росії. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Передачу розвідданих фігурантка здійснювала у вигляді текстових «звітів» та електронних фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

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«За даними слідства, російське гру залучило жінку до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Тоді вона приїздила до тимчасово окупованого Донецька, де провідувала свого чоловіка — кримінальника, який відбував тюремний строк у місцевій колонії. Після виходу „на волю“ він добровільно вступив до лав російської приватної військової компанії „Вагнер“, а його дружина почала працювати на воєнну розвідку рф. Улітку 2023 року на фігурантку вийшов її російський „куратор“, який визначив їй завдання щодо збору інформації на Бахмутському напрямку», — йдеться у повідомленні.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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Нагадаємо, що раніше СБУ повідомляла про знешкодження агентурної мережі військової контррозвідки фсб — затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них — колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

Фото СБУ

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