«Цинічно б'ють по цивільним»: 11 людей, зокрема п'ятеро дітей, стали жертвами обстрілу Покровська (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Ввечері 6 січня знову був обстріляний Покровський район Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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«11 загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади. Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю. За все будуть покарані!» — написав він.

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За словами Філашкіна, у Звіровому Покровської громади пошкоджено 6 приватних будинків. У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей.

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.

«Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них — діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати — завжди відчувати, — що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити — нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями. Слава всім, хто б’ється! Слава всім, хто додає своєї сили до сили нашої держави!» — заявив президент.

Як писали «ФАКТИ», протягом доби, що минула, під артилерійським вогнем противника опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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