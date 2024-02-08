Трагедія в Києві: внаслідок вибуху в квартирі невідомого предмету загинув юнак

У Києві пізно увечорі 7 лютого сталася трагедія — у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку пролунав вибух, який коштував життя юнаку 2007 року народження. Все трапилося у Святошинському районі столиці.

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Крім того, за повідомленням ДСНС Києва, в приміщенні було знайдено ще один невідомий предмет.

Надзвичайники евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців будинку.

Евакуація мешканців

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Пожежу було локалізовано о 23:53, а ліквідовано — вже на початку доби 8 лютого.

До ліквідації було залучено 15 чоловік особового складу та 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

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Обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, що 25 січня вибух гранати пролунав на Львівщині — неподалік кладовища у місті Червонограді. Тоді було травмовано двох молодиків віком 25 та 27 років.

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Фото ДСНС

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