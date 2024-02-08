Трагедія в Києві: внаслідок вибуху в квартирі невідомого предмету загинув юнак
У Києві пізно увечорі 7 лютого сталася трагедія — у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку пролунав вибух, який коштував життя юнаку 2007 року народження. Все трапилося у Святошинському районі столиці.
Крім того, за повідомленням ДСНС Києва, в приміщенні було знайдено ще один невідомий предмет.
Надзвичайники евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців будинку.
Пожежу було локалізовано о 23:53, а ліквідовано — вже на початку доби 8 лютого.
До ліквідації було залучено 15 чоловік особового складу та 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, що 25 січня вибух гранати пролунав на Львівщині — неподалік кладовища у місті Червонограді. Тоді було травмовано двох молодиків віком 25 та 27 років.
Фото ДСНС613
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