«Не дає шансу сховатися»: українські зірки відреагували на ракетну атаку столиці

13 грудня росія нанесла черговий масований ракетний удар по столиці України. Відомо, що всі десять цілей, що летіли на Київ, було знищено, але їх уламки нанесли шкоду людям та помешканням. Українські зірки на своїх сторінках у соціальних мережах відразу відреагували на чергову атаку столиці, розмістивши інформацію на декількох мовах та подякувавши силам ППО.

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«Війна триває, жахлива ніч та наслідки атаки, — написав відомий співак Павло Зібров. — Поки люди в усьому світі прикрашають свої будинки гірляндами до Різдва та Нового року, в Україні люди вимушені дивитися як догорає їхнє житло, рятуючи себе, дітей та тварин».

«Жахливий удар по Києву вночі, — розмістив допис Потап, який зараз знаходиться в Іспанії. — Балістична ракета! Підступно! поки наші люди мирно спали і загадували бажання про мирне небо… скільки цей жах може продувжуватись? Допомагаємо! Разом Переможемо».

Популярний телеведучий Григорій Решетнік записав відео після того, як відправив середнього сина до школи.

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«Ці вибухи без тривоги, балістичні ракети, насправді, емоційно виснажують, — сказав Григорій. — Завжди намагаюся шукати позитив… Наші діти з дитинства і впродовж свого життя ненавидитимуть наших сусідів. Вони не сумніватимуться: чи потрібно миритись. Вони їх в крові ненавидитимуть! Вони проходять весь цей складний етап. Ми переможемо, повірте!»

В своїх історіях у соціальних мережах зірки розмістили слова подяки силам ППО.

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«Дякуємо ППО, що всі були збиті», — підписав фото з наслідками атаки дизайнер Андре Тан (фото у заголовку).

«Балістична ракета, — наголосила співачка Джамала. — Вона не дає шансу навіть сховатися ані в коридорі, ані у підвалі».

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«ФАКТИ» писали, що зірка серіалу «Останній москаль» пішов воювати.

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