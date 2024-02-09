«Закон бумерангу наздожене кожного з вас»: відомий журналіст звернувся до колишніх співвітчизників-росіян

Журналіст Олексій Суханов, який у 2014 році покинув росію, назвав колишніх співвітчизників, які підтримують війну в Україні, терористами.

«Щось пояснювати довго — зайве. Просто знайте, ви або терористи, бо підтримуєте знищення українців, або імпотенти, бо проти, але нічого не робите, — пише відомий журналіст Олексій Суханов на своїй сторінці у соцмережах. — Проте, ані одне, ані інше вас не виправдовує. Для цивілізації ви були, є й назавжди залишитися покидьками у масштабах всієї вашої є… ої держави.

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Ви можете зараз продовжувати запевняти себе у своїй псєвдовеличі, але «криве дзеркало» вашої пропаганди лестить виключно вам чи таким, як ви — недолугим створінням… Здорова на глузд людина бачить вас з боку, не зазираючи у свічадо деградованого «совка». І хай ви досі можете більш-менш вільно розгулювати Світом, зображаючи з себе хто «біженців», які рятували свої дупи, замість того, аби навести лад «у хаті, яка палає»; хто «імперців», котрі через брак розумової діяльності хизуються крислатою черемшиною пропагандисткої по… єні, Закон Бумерангу наздожене кожного з вас, де б ви зараз не ховалися! Хочете ви цього чи ні!

І ніде на цій Земній кулі ви не уникнете покарання згори, бо Той, хто там — Він скрізь і вище за тих, хто надає вам дозволи, візи, посвідчення тощо, аби виправдати вас, потвори.

Обирайте, хто ви: вбивці чи імпотенти? Третього не надано, бо почуття справедливості і здоровий глузд — найкращі перешкоди для вашої маніпулятивної, недолугої риторики… Ви — Зло! Суцільне і абсолютне! НА-ЗАВ-ЖДИ!"

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Фото зі сторінки Олексія Суханова

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