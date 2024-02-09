У ніч на п'ятницю, 9 лютого, у Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасі (США) чемпіон світу за версією WBO американський суперлегковаговик (до 63,5 кг) Теофімо Лопес (20 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка), який переміг у поєдинку за титул Джоша Тейлора, захистив пояс у скандальному поєдинку зі своїм співвітчизником Джемейном Ортісом (17 перемог, 8 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия).

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Долю бою, що тривав усі 12 раундів, вирішили судді, які віддали Лопеу перемогу одноголосним рішенням — 117:111, 115:113, 115:113. Хоча у багатьох фахівців боксу такий вердикт викликав подив. Мабуть, Ортісу, який добре бився в рингу, не пробачили пасивність у чемпіонських раундах (Лопес в останніх трьох трихвилинках виграв у записках усіх суддів).

Статистика CompuBox Punch Stats свідчить, що у чотирьох трихвилинках суперники завдали однакової кількості ударів. У перших п'яти раундах Лопес у середньому завдавав 12 ударів, тоді як Ортіс — 19. У наступних шести відрізках бою перевага вже була на боці Теофімо — 18 проти 15. Ба більше, в останньому раунді Лопес завдав супернику 36 потужних ударів. Загалом Ортіс таки завдав на два точних удари більше, ніж Лопес (80 з 409 проти 78 з 364).

Нагадаємо, що з обома боксерами раніше зустрічався Василь Ломаченко. Лопесу у 2020-му українець програв, а Ортіса у 2022-му переміг.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Теофімо Лопес зазнав першої поразки в кар'єрі і втратив чотири чемпіонські пояси.

Фото X Top Rank Boxing

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