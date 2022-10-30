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Ломаченко у видовищному поєдинку переміг американця та «кинув рукавичку» абсолютному чемпіону: відеоогляд бою

6:42 30 жовтня 2022
Ломаченко&nbsp;— Ортіс

У ніч на неділю, 30 жовтня, у Нью-Йорку на рингу знаменитої арени Madison Square Garden пройшов бій між українцем Василем Ломаченком (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який ухильно відповів на запитання про путіна, та американцем Джемейном Ортісом (16 перемог, 8 із них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия).

Боксери добре знали один одного, оскільки раніше Ортіс допомагав Ломі у тренувальному таборі готуватися до поєдинку з ганцем Річардом Коммі. Напевно, саме тому американець, який перевершував нашого співвітчизника в антропометричних даних, вийшов у ринг без остраху, активно йдучи в атаку та щоразу вкладаючись в удари, які частенько досягали мети.

Василь же діяв у своїй манері, почавши з розвідки, методично «промацуючи» свого суперника та викидаючи блискавичні удари. Загалом поєдинок, який відвідав абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні, дивився на одному диханні, боксери підтримували високий темп протягом усіх 12 раундів.

Чесно кажучи, побоювання з приводу результату були присутніми, але в підсумку судді віддали одноголосну перемогу нашому співвітчизнику — 115:113, 116:112, 117:111.

Під час післяматчевого інтерв'ю українця на ринг піднявся Хейні, привітавши Василя з перемогою та високо оцінивши рівень боксу, продемонстрований у бою. Ломаченко же «кинув рукавичку» абсолютному чемпіону, зазначивши, що готовий до бою за чотири титули у будь-який час та в будь-якому місці.

Відеоогляд бою Ломаченко — Ортіс

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик назвав суперника, із яким не хотів би зустрітися в рингу.

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