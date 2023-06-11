Кривдник Ломаченка Теофімо Лопес яскраво позбавив суперника титулу чемпіона світу: відео найкращих моментів бою в Нью-Йорку

У ніч на неділю, 11 червня, на арені Hulu Theater at Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) відбувся бій за титул чемпіона світу за версією WBO у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) між кривдником Василя Ломаченка, колишнім абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні американцем Теофімо Лопесом (19 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка) та володарем поясу WBO у першій напівсередній вазі, британцем Джошем Тейлором (19 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка).

З нью-йоркською ареною у Лопеса були пов'язані не найкращі спогади. Адже саме там у листопаді 2021 року він програв австралійцю Джорджу Камбососу (єдина невдача в кар'єрі американця) і втратив свої чемпіонські пояси. Але цього разу 25-річний боксер з гондураським корінням не дав підстав засумніватися у своїй майстерності і повністю перебоксував чинного чемпіона, завдавши 32-річному шотландцю першої поразки в кар'єрі. За підсумками бою, в якому Лопес кілька разів був близьким до того, щоб відправити Тейлора у нокдаун, судді були одноголосні — 117:111, 115:113, 115:113 на користь претендента.

Очевидну перевагу американця засвідчила і статистика від CompuBox Punch. По-перше, Лопес завдавав у середньому 43 удари за раунд проти 23 у Тейлора. Загалом же точними виявилися 138 із 343 «пострілів» боксера зі США, тоді як британець влучив лише 60 разів за 194 спроб.

Відеоогляд бою Тейлор — Лопес

До речі, після обіймів у центрі рингу Лопес попросив вибачення у Тейлора за те, що перед боєм заявив, що хоче буквально вбити британця.

«Тейлор крутий, безперечно, — визнав Теофімо Лопес. — Він переміг деяких серйозних супротивників. Але я вважаю, що перехитрував його. Я відчуваю, що зробив достатньо для перемоги. У цьому виді спорту треба проявляти себе».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Сергій Дерев'янченко програв у США бій мексиканцю Хайме Мунгії.

Фото Top Rank

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