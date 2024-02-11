Український боєць UFC скинув за тиждень 15 кг і побив поляка у Лас-Вегасі (відео)

У ніч на неділю, 11 лютого, на UFC Apex у Лас-Вегасі (США) український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря (21 перемога, 5 поразок) у рамках основного карду на UFC Fight Night 236 переміг поляка Роберта Бричека (17 перемог, 6 поразок). Раніше інший український боєць Сергій Сідей ефектно «забив» суперника і заробив контракт із UFC.

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Зазначимо, що 27-річний українець Потєря прийняв виклик лише за тиждень до поєдинку, замінивши на турнірі травмованого росіянина Альберта Дураєва. За цей час наш боєць зумів зігнати 15 кг ваги, але дуже впевнено дебютував у середній вазі.

У третьому раунді Ігор, не зважаючи на те, що поляк діяв досить брудно (влучив українцю пальцем в око, завдав удару нижче пояса), відправив суперника в нокдаун, хоча «добити» не зумів. Проте всі три судді в результаті віддали перемогу українцеві — 30:27, 30:27, 29:28.

Після поєдинку у короткому флеш-інтерв'ю Ігор Потеря пообіцяв стати чемпіоном UFC. Поки що в його активі — 5 боїв у найкращій лізі світу (2 перемоги та 3 поразки).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що японський боєць ММА нокаутував суперника за 4 секунди бою.

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Фото UFC

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