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Спорт

Український боєць ефектно «забив» суперника та заробив контракт із UFC: відео нокауту

17:36 6 вересня 2023
Сергій Сідей

Український боєць змішаних єдиноборств Сергій Сідей (10 перемог, 8 із них — нокаутом, 1 поразка) яскраво проявив себе на турнірі Dana White's Contender Series 2023.

Наш співвітчизник, який із шестирічного віку проживає в Канаді, але при цьому на змаганнях представляє Україну, нокаутував у першому раунді американця Рамона Тавераса (8 перемог, 2 поразки). Після влучання з правої суперник опинився на настилі октагону, після чого українець «забив» суперника, що змусило рефері зупинити поєдинок.

Виступ Сергія настільки вразив президента UFC Дану Уайта, що той одразу після бою запропонував нашому співвітчизнику контракт із найпрестижнішою промоцією. «Ти прийшов та зробив те, що мав, і виглядав у цьому дуже добре. Ти пройшов, вітаю! Прекрасний бій, хлопче», — наголосив функціонер.

Додамо, що Сідей дебютував у профі в 2018 році, а своєї єдиної поразки зазнав у 2020-му від канадця Матео Вогеля. Українець виступає у найлегшій ваговій категорії (до 61 кг), де чемпіоном є Шон О'Меллі, який у середині серпня нокаутував Алджамейна Стерлінга та сенсаційно відібрав у того титул.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Гейтжі помстився Пор'є вбивчим ударом ногою в голову в головному бою турніру UFC 291.

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