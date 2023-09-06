Український боєць ефектно «забив» суперника та заробив контракт із UFC: відео нокауту

Український боєць змішаних єдиноборств Сергій Сідей (10 перемог, 8 із них — нокаутом, 1 поразка) яскраво проявив себе на турнірі Dana White's Contender Series 2023.

Наш співвітчизник, який із шестирічного віку проживає в Канаді, але при цьому на змаганнях представляє Україну, нокаутував у першому раунді американця Рамона Тавераса (8 перемог, 2 поразки). Після влучання з правої суперник опинився на настилі октагону, після чого українець «забив» суперника, що змусило рефері зупинити поєдинок.

Serhiy Sidey drops the HAMMER



Big first round finish on #DWCS Week 5! pic.twitter.com/osu7qQR3Ot — UFC (@ufc) September 6, 2023

Виступ Сергія настільки вразив президента UFC Дану Уайта, що той одразу після бою запропонував нашому співвітчизнику контракт із найпрестижнішою промоцією. «Ти прийшов та зробив те, що мав, і виглядав у цьому дуже добре. Ти пройшов, вітаю! Прекрасний бій, хлопче», — наголосив функціонер.

Додамо, що Сідей дебютував у профі в 2018 році, а своєї єдиної поразки зазнав у 2020-му від канадця Матео Вогеля. Українець виступає у найлегшій ваговій категорії (до 61 кг), де чемпіоном є Шон О'Меллі, який у середині серпня нокаутував Алджамейна Стерлінга та сенсаційно відібрав у того титул.

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