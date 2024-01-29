Японський боєць ММА блискавично нокаутував суперника за 4 секунди бою (відео)

Японський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Такая Сузукі увійшов в історію як автор найшвидшого нокауту в UFC. У рамках турніру організації Shooto у Токіо 21-річний атлет вирубав свого співвітчизника Юічі Міягі за 4 секунди після початку поєдинку. Раніше боєць-чемпіон знерухомив суперника за 10 секунд бою в ММА.

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Поки опонент Сузукі чекав на символічний дотик рукавичками, той проігнорував традиційне вітання і з розбігу вдарив Міягі коліном у голову в стрибку. Нокаутисько!

Takaya Suzuki KO1 Yuichi Miyagi — Professional Shooto pic.twitter.com/I8reL7Lfz5 - Neo Vale Tudo (@NeoValeTudo) January 28, 2024

Зазначимо, що Сузукі повторив (але швидше!) знаменитий нокаут американця Хорхе Масвідаля, який у 2019 році аналогічним ударом за 5 секунд «відключив» Бена Аскрена на UFC 239 у Лас-Вегасі.

До речі, Сузукі після поразки в першому професіональному бою у 2022 році виграв п'ять поєдинків поспіль. Причому трьох останніх опонентів японець нокаутував у першому раунді.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський боксер скандально нокаутував суперника на 4-й секунді бою.

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